〈佳世達法說〉陳其宏：Q4營運估優於上季 明年將較今年成長

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-11-06 20:30

‌



佳世達 (2352-TW) 今 (6) 日召開法說，董事長陳其宏表示，預期第四季在 IT 動能延續下，營運會比第三季好，今年營收估與去年相當，明年看好四大事業同步增長下，業績表現可望優於今年。

陳其宏表示，原本預期今年營運優於去年，但智能解決方案及網通事業群表現欠佳，加上醫療事業雖成長，但受到中國經濟不佳影響，導致成長幅度不如預期，無法達成年營收 300 億元的目標，影響整體業績表現。

‌



不過，陳其宏仍看好，醫療事業已連續 6 季維持在單季營收 60 億元左右的規模，醫院、醫材、醫藥通路事業皆持續增長，明基醫在香港掛牌進度符合預期，未來進入資本市場後，可加速成長動能。

佳世達總經理黃漢州則指出，IT 原有事業穩健成長，先前受到客戶調節庫存影響的商業工業用市場及網通產業也都已看到回穩訊號，預期 IT 本業第四季營運將進一步成長；網通事業則受惠新產品、新訂單即將量產，明年首季業績可望回溫。

佳世達將率領集團關係企業共同參加於 12 月 5 日開展的醫療科技展，此次將展示六大領域的 AI 醫療解決方案，並展示 20 家醫療艦隊企業的最新成果。