立碁Q3認列匯兌虧損由盈轉虧351萬元 EPS -0.03元
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-06 16:57
LED 封裝廠立碁 (8111-TW) 今 (6) 日公告第三季財報，由於 9、10 月匯率浮動，造成匯兌損失，稅後虧損 351.6 萬元，與上季、去年同期由盈轉虧，每股虧損 0.03 元；累計前 9 個月稅後純益 4580 萬元，年減 31%，每股純益 0.42 元。
立碁年第 3 季營收 2.03 億元，季增 0.8%，年增 13.8%；毛利率 31.3%，季增 2.2 個百分點，年增 6.9 個百分點；營業利益 1441 萬元，季增 87%，與去年同期相比由虧轉盈；營益率 7.1%，季增 3.3 個百分點，年增 11.8 個百分點；稅後虧損 351.6 萬元，與上季、去年同期由盈轉虧，每股虧損 0.03 元。
立碁前 9 個月累計營收 5.9 億元，年增 2.6%；毛利率 28.4%，年增 4 個百分點；營業利益 1810.5 萬元，與去年同期相比由虧轉盈；營益率 3.1%，年增 4.8 個百分點；稅後純益 4,580 萬元，年減 31%，每股純益 0.42 元。
立碁近年轉型至光學鏡頭車用電子零組件、SiP，並且躋身台積電矽光子聯盟，轉型成效逐漸顯現，SiP 系統封裝與光學鏡頭從第二季穩定出貨，而在台積電 CoWos 先進封裝帶動下，以及第四季車用旺季到來，有望持續帶動營運升溫。
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