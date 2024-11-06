立碁Q3認列匯兌虧損由盈轉虧351萬元 EPS -0.03元

LED 封裝廠立碁 ( 8111-TW ) 今 (6) 日公告第三季財報，由於 9、10 月匯率浮動，造成匯兌損失，稅後虧損 351.6 萬元，與上季、去年同期由盈轉虧，每股虧損 0.03 元；累計前 9 個月稅後純益 4580 萬元，年減 31%，每股純益 0.42 元。

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立碁近年轉型至光學鏡頭車用電子零組件、SiP，並且躋身台積電矽光子聯盟，轉型成效逐漸顯現，SiP 系統封裝與光學鏡頭從第二季穩定出貨，而在台積電 CoWos 先進封裝帶動下，以及第四季車用旺季到來，有望持續帶動營運升溫。