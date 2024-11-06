群光三大產品出貨暢旺 Q3 EPS 3.29元創同期新高

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在產品線方面，群光第三季 LED 背光筆電鍵盤表現亮眼，滲透率達 46%，優於去年同期，帶動高單價鍵盤營收年增雙位數；AI 影像產品方面，運動攝影機新機種量產順利，第三季營收年增逾 250%，加上商用影像監測產品及智慧視訊影像產品產品升級策略成功，營收年增均超過 80%，。

展望 2025 年，隨著微軟明年 10 月將停止支援 Windows 10，企業端換機需求逐步啟動，可望帶動群光 NB 鍵盤、影像模組及電源供應器產品需求成長。其中，搭載 Copilot 按鍵的 NB 鍵盤第三季出貨比重已達近三成，加上 AI PC 換機潮帶動規格升級，有利於整體產品組合優化及獲利提升。