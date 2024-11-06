群光三大產品出貨暢旺 Q3 EPS 3.29元創同期新高
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-06 14:54
電子零組件廠群光 (2385-TW) 今 (6) 日公布第三季財報，受惠於 LED 背光筆電鍵盤、運動攝影機、商用影像監測三大產品出貨順利，毛利率連續 5 季維持 20% 以上，稅後淨利 24 億元，季減 3%、年增 13%，創同期新高，每股純益 3.29 元。
群光第 3 季營收 277.2 億元，季增 12%，年增 7%；毛利率 20.4%，季減 0.3 個百分點，年減 1.1 個百分點；營業利益 29.8 億元，季增 16.5%，年減 0.7%；營益率 10.8%，季增 0.4 個百分點，年減 0.9 個百分點；稅後純益 24 億元，季減 3%，年增 13%，每股純益 3.29 元。
群光前三季累計營收 752.4 億元，年增 2%；毛利率 20.4%，年增 1.6 個百分點；營業利益 78.2 億元，年增 14.6%；營益率 10.4%，年增 1.2 個百分點；稅後純益 66.3 億元，年增 23%，每股純益 9.11 元。
群光受惠於產品組合優化策略，帶動每股純益達 9.11 元，創下同期新高，其中第三季因蘇州廠土地徵收，一次性稅後處分利益達 5.6 億元，進一步挹注獲利表現。
在產品線方面，群光第三季 LED 背光筆電鍵盤表現亮眼，滲透率達 46%，優於去年同期，帶動高單價鍵盤營收年增雙位數；AI 影像產品方面，運動攝影機新機種量產順利，第三季營收年增逾 250%，加上商用影像監測產品及智慧視訊影像產品產品升級策略成功，營收年增均超過 80%，。
展望 2025 年，隨著微軟明年 10 月將停止支援 Windows 10，企業端換機需求逐步啟動，可望帶動群光 NB 鍵盤、影像模組及電源供應器產品需求成長。其中，搭載 Copilot 按鍵的 NB 鍵盤第三季出貨比重已達近三成，加上 AI PC 換機潮帶動規格升級，有利於整體產品組合優化及獲利提升。
群光同步公告 10 月營收 92.9 億元，月減 3.7%，年增 12.7%，前 10 月累計營收 845.3 億元，年增 2.9%。
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