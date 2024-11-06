〈研華法說〉持續擴充美國製造量能 日本新廠預計2027年投產

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-11-06 19:15

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川普當選美國新任總統，市場關注對供應鏈的影響，研華 (2395-TW) 嵌入式物聯網平台事業群總經理張家豪表示，將持續擴充美國組裝量能，也不排除增加 SMT 產線。同時，日本新廠近期也會動土、預計 2027 年完工。

張家豪認為，目前研華製造集中在中國、台灣林口跟日本，其他區域都是做組裝，但川普當選後，美國當地的生意可能會進一步要求在地製造，像有大客戶就要求要在北美有組裝，目前研華在美國並沒有 SMT，但未來會評估這一塊。

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張家豪進一步說明，北美是目前研華最主要的市場，公司過去在美國布局主要在南加，但近年積極擴大，包括辦公室規模提升、各州設立業務團隊，去年也動土興建新的北加州總部，未來會持續推動在美國的布局。

研華日本子公司 AJP 近日公告斥資 50 億日圓 (約新台幣 10.6 億元) 興建廠房，綜合經營管理總經理陳清熙表示，日本新廠預計近期動土、2027 年完工，除了因應日本當地客戶需求外，也滿足部份客戶希望在台灣、中國以外生產的需求。