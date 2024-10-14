威剛贊助機器人亞洲公開賽 推動STEAM教育

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-10-14 16:40

‌



全球記憶體模組大廠威剛 (3260-TW) 今 (14) 日宣布，再度贊助「2024 PAS VEX Signature 機器人亞洲公開賽」，積極推動 STEAM(Science 科學、Technology 技術、Engineering 工程、Arts 藝術和 Mathematics 數學)跨學科教育在台灣蓬勃發展。

威剛指出，透過此次贊助，期望激勵更多台灣青年學子勇敢邁向國際舞台，展示其技術專業、創意實力與團隊合作精神，與來自世界各地的優秀隊伍同場競技，共同追求頂尖榮耀。

‌



VEX 機器人競賽由 Robotics Education & Competition(REC) 基金會主辦，是全球最大規模的機器人競賽，僅有五個國家獲得舉辦 VEX Signature 區域性公開賽的資格，今年在台灣舉辦的「亞洲公開賽」，是除了美、加賽事以外，三個被遴選為具備舉辦賽事資格的主辦單位之一，也是全球賽事的焦點之一。

VEX Signature 區域性公開賽預計邀請來自國內外的頂尖隊伍共 64 支參賽，其中包括 32 支國際隊伍與 32 支國內隊伍，於 12/19-12/21 在新竹的亞太美國學校 (Pacific American School) 齊聚一堂，爭取通往美國 VEX 世界錦標賽的關鍵門票，與全球強者一決高下。

威剛董事長陳立白表示，台灣是全球創新的重要起點，這塊土地孕育出眾多優秀的科技人才與企業，在國際舞台上的卓越表現有目共睹。威剛相信，在這些傑出成績的背後，關鍵在於科學教育的扎根與推廣。公司已連續兩年支持 VEX 機器人競賽在台灣的舉辦，吸引各地頂尖人才與台灣學生切磋交流，期許大家能透過互動，學習打破框架思考，激發對未來科技的無限想像與潛能。

威剛持續推動 STEAM 跨學科教育，連續兩年贊助「VEX Signature 機器人亞洲公開賽」，協助提升參賽學生的國際競爭力與科技視野；參與 Girls Go Tech 計畫，走入校園與女高中生分享科技實作經驗，鼓勵探索科技領域的職涯機會；連續七年舉辦「威剛全球親子繪畫暨攝影比賽」，將科學、手作、益智等元素融入活動，讓親子一同感受科學與美學的結合趣味。