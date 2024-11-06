〈可成法說〉產品組合優化推升毛利率達32.5% 上半年每股發7.5元現金股利

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-06 18:07

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機殼廠可成 (2474-TW) 今 (6) 日召開法說會，可成前三季營收 134.48 億元，雖然呈現年減，不過因終端需求回溫，年減幅度改善，也因產品組合優化，帶動前三季毛利率達 32.5%，呈現年增。另外，董事會也決議通過上半年每股配發 7.5 元的現金股利。

可成第三季營收 51.17 億元，季增 9.5%，年增 18.1%；毛利率 34.5%，季增 0.5 個百分點，年增 10.7 個百分點，為近 9 季以來新高；營益率 23.4%，季增 3 個百分點，年增 18.3 個百分點；稅後純益 14.3 億元，季減 58.4%，年減 68.1%，每股純益 2.1 元。

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可成前三季營收 134.48 億元，年減 8.9%；毛利率 32.5%，年增 4.6 個百分點；營益率 18.1%，年增 7.4 個百分點；稅後純益 94.41 億元，年減 4.2%，每股純益 13.88 元。

可成指出，第三季因特定客戶拉貨動能回升，以及去年同期處低基期，因此第三季營收較第二季與去年同期成長。另外，也受惠營收規模增加，以及產品組合調整，第三季毛利率也有 34.5%，呈現年季雙增。

至於各產品營收比重，可成指出，目前筆電機殼還是占最大宗，不過也有聚焦醫材、半導體等相關零組件，且在醫材領域部分，開始有策略性財務投資，已經對公司獲利產生貢獻。

至於資本支出與產能利用率，董事長洪水樹說明，這幾年產能利用率約 5 至 7 成，低檔會低於 5 成，不太需要增加很多設備資出，而 1、2 億則是要發展新產品，包含醫材與半導體相關產品等，需要有特殊的設備進駐。

展望第四季與 2025 年，可成則表示，第四季觀察客戶有新舊機種交接，可能影響營收表現，不過隨著新機種陸續推出，動能將逐步回溫，明年基於 Windows 系統更新、AI PC 熱潮，以及今年處低基期，明年展望維持正向。