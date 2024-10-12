企業瘦身！大摩：亞馬遜擬全球「經理級別」大裁員 明年初前裁撤1.4萬人

鉅亨網編譯許家華 綜合外電 2024-10-12 13:19

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近日，根據摩根士丹利的內部報告，亞馬遜 (AMZN-US) 計劃在 2025 年初前裁除約 1.4 萬名管理層人員。

這一消息引發了廣泛的關注，尤其是在亞馬遜於 9 月 16 日宣布取消遠程工作（WFH）政策後，要求所有員工自 2025 年 1 月起全職回辦公室工作。許多人對這一變化感到擔憂，認為這可能預示著公司將進行更大規模的裁員。

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摩根士丹利的報告指出，亞馬遜每名管理者的年成本在 20 萬至 35 萬美元之間。亞馬遜此次很可能大幅縮編全球管理職人數，從目前的 10.57 萬人、大幅減少至 9.19 萬人，因此每年可節省 21 億至 36 億美元，讓公司年營收提高 3 至 5%。

摩根士丹利認為，縮編不僅是為了降低成本，更是為了應對市場環境的變化，對亞馬遜整體營運有利，藉由精簡組織架構與層級，讓公司運作能加快腳步。

亞馬遜執行長賈西（Andy Jassy）在內部備忘錄中提到，將提高個人貢獻者與管理者的比例，以簡化組織結構，消除多餘的管理層級，使公司運作更為高效。這一變革不僅是對內部管理的反思，也反映了公司對未來發展方向的重新思考。

然而，這一裁員計畫恐重挫員工士氣，大規模裁員的消息可能會導致剩餘員工感到不安與不確定，進而影響公司整體生產力和創新能力。

此外，裁員後，亞馬遜可能會將資源重新分配至初級職位的招聘上，這將為求職者提供新的機會。市場上已有消息指出，亞馬遜計劃在 2025 年前的幾個季度內加大對初級職位的招聘力度。