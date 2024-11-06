〈台股開盤〉美大選計票川普領先 台股不表態踞守2萬3及月線觀望

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-06 09:36

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美國總統大選各州陸續開票，共和黨候選人川普暫時領先，台股今 (6) 日早盤呈現高檔震盪，於平盤附近遊走，市場靜待結果，觀望氣氛濃厚，最高漲至 23215.19 點，最低則跌至 23049.43 點，力守月線關卡，預估成交量 3100 億元。

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AI 族群今天有所表態，代工廠以英業達 (2356-TW) 漲勢最強勁，漲逾半根停板，緯穎 (6669-TW) 也漲逾 2%；板卡族群則有華擎 (3515-TW) 及技嘉 (2376-TW) 皆有 2 至 3% 的漲幅；機殼族群也有表現，晟銘電 (3013-TW) 漲逾 3%，勤誠 (8210-TW)、迎廣 (6117-TW) 皆漲逾 2%。