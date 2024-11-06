〈台股開盤〉美大選計票川普領先 台股不表態踞守2萬3及月線觀望
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-06 09:36
美國總統大選各州陸續開票，共和黨候選人川普暫時領先，台股今 (6) 日早盤呈現高檔震盪，於平盤附近遊走，市場靜待結果，觀望氣氛濃厚，最高漲至 23215.19 點，最低則跌至 23049.43 點，力守月線關卡，預估成交量 3100 億元。
今天早盤權值股大多小漲表態，台積電 (2330-TW) 於平盤附近震盪，鴻海 (2317-TW) 小漲 0.7%，聯發科 (2454-TW) 也小漲 0.78%。另外，廣達 (2382-TW) 也小漲 0.79%，台達電 (2308-TW) 也小漲 0.63%。
AI 族群今天有所表態，代工廠以英業達 (2356-TW) 漲勢最強勁，漲逾半根停板，緯穎 (6669-TW) 也漲逾 2%；板卡族群則有華擎 (3515-TW) 及技嘉 (2376-TW) 皆有 2 至 3% 的漲幅；機殼族群也有表現，晟銘電 (3013-TW) 漲逾 3%，勤誠 (8210-TW)、迎廣 (6117-TW) 皆漲逾 2%。
生技族群今天則較弱勢，永信 (3705-TW) 跌逾半根停板，台新藥 (6838-TW)、藥華藥 (6446-TW)、佑全(6929-TW)、東生華(8432-TW)、順藥(6535-TW)、合一(4743-TW) 以及共信 - KY(6617-TW) 皆下跌 1 至 2%。
美股四大指數全面收紅，道瓊指數上漲 427.28 點或 1.02%，收 42221.88 點； 那斯達克指數上漲 259.19 點或 1.43%，收 18439.17 點；S&P 500 指數上漲 70.07 點或 1.23%，收 5782.76 點；費城半導體指數上漲 83.84 點或 1.69%，收 5057.83 點。
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