〈台股盤後〉美大選開票川普領先 川概股齊歡呼 收漲110點收復10日線

台股今 (6) 日盤中最高衝上 23,439 點，大漲超過 330 點，但隨著美國總統大選結果逐步明朗化，川普票數領先入主白宮極高，加權指數漲幅也迅速收斂，終場上漲 110.59 點，收在 23,217.38 點，站上 10 日線，成交量也達 3977 億元，較昨日放大。