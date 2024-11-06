〈台股盤後〉美大選開票川普領先 川概股齊歡呼 收漲110點收復10日線
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-06 14:18
台股今 (6) 日盤中最高衝上 23,439 點，大漲超過 330 點，但隨著美國總統大選結果逐步明朗化，川普票數領先入主白宮極高，加權指數漲幅也迅速收斂，終場上漲 110.59 點，收在 23,217.38 點，站上 10 日線，成交量也達 3977 億元，較昨日放大。
權值股漲跌互見，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 小漲近 1%，站穩月線，鴻海 (2317-TW) 則逆勢小跌，聯發科 (2454-TW) 上漲超過 1% ，台達電 (2308-TW)、聯電 (2303-TW)(UMC-US) 與日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 都有 1% 以上的漲幅，為大盤走勢增溫。
另外，隨著川普奪下總統希望較高，市場資金也往川普、馬斯克與特斯拉等概念股聚集，包括聯嘉 (6288-TW)、同致 (3552-TW)、AES-KY(6781-TW) 都亮燈漲停，其他如華孚 (6235-TW)、立凱 - KY(5227-TW) 也都有半根左右的漲幅。
不過，昨天召開法說的業者包括新唐 (4919-TW)、環球晶 (6488-TW) 以及世界 (5473-TW) 都在盤下游走。
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