10月外資持有新台幣資產創高 央行這樣解讀美總統大選結果
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-05 19:46
中央銀行今 (5) 日公布我國 10 月底外匯存底金額為 5768.46 億美元，較上月底減少 10.83 億美元，呈現連 2 減，但外資持有新台幣資產創高，約當外匯存底比重衝上 146%；對於全球關注的美國總統大選選情，央行外匯局局長蔡烱民認為，若川普當選，短期可能會使美公債殖利率上揚、美元走強。
央行統計，10 月底外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計 8443 億美元，創新高紀錄，約當外匯存底也衝上 146%。
蔡烱民說明，外資持有新台幣資產創高，顯示外資對台股有信心，尤其台股以電子股為主，與美國科技股連動高。
目前全球正關注美國總統大選開票，蔡烱民說，這次選情膠著，若共和黨候選人川普當選，短期可能會使美公債殖利率上揚、美元走強，外資因應選舉結果的動態，也密切牽動台北匯市。
央行說明，10 月主要貨幣兌美元都是貶值，日元貶 7.1% 最重，其次為澳幣貶 5.34%，歐元貶 3%，加幣貶 2.92%，英鎊貶 2.81%，人民幣貶 2.03%，新台幣貶值 1.27% 相對穩健。
另外，觀察各國外匯存底，中國最新統計至 9 月底來到 3.3164 兆美元，月增 282 億美元，日本為 1.0979 兆美元，月增 153 億美元，瑞士 8478 億美元，月增 311 億美元，南韓 3917 億美元，月減 93 億美元，印度 5938 億美元，月減 224 億美元。
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