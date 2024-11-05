10月外資持有新台幣資產創高 央行這樣解讀美總統大選結果

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-05 19:46

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中央銀行今 (5) 日公布我國 10 月底外匯存底金額為 5768.46 億美元，較上月底減少 10.83 億美元，呈現連 2 減，但外資持有新台幣資產創高，約當外匯存底比重衝上 146%；對於全球關注的美國總統大選選情，央行外匯局局長蔡烱民認為，若川普當選，短期可能會使美公債殖利率上揚、美元走強。

央行統計，10 月底外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計 8443 億美元，創新高紀錄，約當外匯存底也衝上 146%。

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目前全球正關注美國總統大選開票，蔡烱民說，這次選情膠著，若共和黨候選人川普當選，短期可能會使美公債殖利率上揚、美元走強，外資因應選舉結果的動態，也密切牽動台北匯市。

央行發布 10 月底我國外匯存底金額連 2 月下滑，主要是因主要貨幣對美元貶值，尤其是歐元和日元貶值。

央行說明，10 月主要貨幣兌美元都是貶值，日元貶 7.1% 最重，其次為澳幣貶 5.34%，歐元貶 3%，加幣貶 2.92%，英鎊貶 2.81%，人民幣貶 2.03%，新台幣貶值 1.27% 相對穩健。