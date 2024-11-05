外資中止連3賣 轉為買超93億元 加碼航運三雄、AI伺服器族群
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-05 17:20
台股儘管有美國大選、北韓飛彈試射等因素干擾，然而在台積電領漲下，尾盤急拉 104 點，收 23106.79 點，上漲 141.4 點，成功越過 23000 點，並站上月線，今日三大法人合計買超 92.25 億元，外資中止連三賣轉為買超 93.14 億元，青睞航運三雄、AI 伺服器族群。
今日外資、投信同站買方，外資買超 93.14 億元，投信買超 52.42 億元，呈連 5 買；自營商獨站賣超 53.31 億元，自行買賣部分賣超 10.7 億元，避險則為賣超 42.6 億元。
外資今日主要買超新光金 3.6 萬張，同時買超航運三雄陽明 3.2 萬張、萬海 1 萬張、長榮 7733 張，並加碼多檔 ETF 00929 復華台灣科技優息 2.4 萬張、00632R 元大台灣 50 反 1 1.6 張、00637L 元大滬深 300 正 2 1.3 萬張、00882 中信中國高股息 9255 張，此外，也買超英業達 2.5 萬張、緯創 2.1 萬張、群創 1.1 萬張。
外資今日賣超聯電 3.2 萬張，為連 15 賣，賣超日月光投控 8955 張、臺企銀 5665 張、台新金 5364 張、彰銀 5121 張、光鋐 4617 張、晟銘電 4537 張、並賣超多檔 ETF，00919 群益台灣精選高息 2 萬張、00878 國泰永續高股息 1.7 萬張、群益優選非投等債 4897 張。
投信今日主要買超中信金 9141 張、陽明 6689 張、緯創 5042 張，也買超聯電 3506 張、友達 2512 張、長榮航 2224 張、華南金 1855 張統一 1779 張、中鋼 1705 張、中鴻 1606 張。
投信今日主要賣超永豐金 2771 張、華新 2277 張、華航 1133 張，也賣超億光 714 張、智邦 690 張、正文 668 張，並賣超台灣高鐵 610 張、美利達 610 張、國票金 560 張、達麗 534 張。
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