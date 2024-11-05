外資中止連3賣 轉為買超93億元 加碼航運三雄、AI伺服器族群

台股儘管有美國大選、北韓飛彈試射等因素干擾，然而在台積電領漲下，尾盤急拉 104 點，收 23106.79 點，上漲 141.4 點，成功越過 23000 點，並站上月線，今日三大法人合計買超 92.25 億元，外資中止連三賣轉為買超 93.14 億元，青睞航運三雄、AI 伺服器族群。