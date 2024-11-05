研調：11月電視面板需求維持相對熱絡 報價估有撐

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-11-05 17:55

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集邦 (TrendForce) 今 (5) 日發布 11 月上旬面板價格評論，電視面板需求仍維持在相對熱絡的水準，預期電視面板價格可望獲得支撐；顯示器面板雖然跌價壓力仍在，但跌幅有機會不再擴大。

集邦表示，進入 11 月後，電視面板需求仍維持在相對熱絡的水準，小尺寸面板 32 吋與 43 吋在新興市場需求不差，大尺寸面板包括 75 吋與 85 吋受惠於中國以舊換新補貼政策的刺激，需求明顯上揚。

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此外，品牌在十一長假促銷後，提前啟動雙十一促銷檔期，維持市場熱度不墜的情況下，目前預期 11 月份電視面板價格仍可全面維持持平態勢，且部分面板廠在需求好轉的狀況下，不排除將針對需求較好的特定尺寸提出漲價想法。

顯示器面板方面，集邦表示，價格在 10 月跌幅開始擴大下，面板廠壓力遽增，不過因為進入 11 月份後，需求仍處於淡季，因此跌價壓力仍在，但跌幅有機會不再擴大，可望維持與 10 月相當的跌勢。

集邦說明，近期電視面板需求轉好，價格走勢已趨穩，甚至不排除有漲價機會下，顯示器面板價格也有機會受惠而逐步趨向穩定。加上明年農曆新年落於 1 月份，不排除部分品牌客戶將於 12 月份提前備貨，也可望稍稍改善需求。

以 11 月份的顯示器面板價格來看，Open Cell 面板價格跌幅約 0.2~0.3 美元，而面板模組價格跌幅，21.5 吋預計下跌 0.1 美元，23.8 吋與 27 吋預計將下跌 0.2 美元。

筆電面板方面，集邦表示，需求雖然進入淡季，但在部分品牌客戶於年底前積極衝刺數量下，對面板的拉貨動能仍維持在一定水位，因此少部分面板廠在 10 月份為了爭取客戶訂單，率先在部分面板價格上作微幅退讓。