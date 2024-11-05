金管會：外資前10月淨匯入破兆元大關 創史上同期新高
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-05 18:08
台股 10 月月線收紅，累計上漲 595 點或 2.68%，終止連三黑。金管會今 (5) 日公布最新統計，外陸資 10 月淨匯入 32.91 億美元，2024 年累計至 10 月底淨匯入 328.14 億美元，約合新台幣 1 兆 500 億元，正式突破兆元大關，創下歷史同期新高。
根據證期局統計，外陸資 10 月買超上市櫃 413.37 億元，為 100 年以來同期第 6 大買超金額，不過，今年前 10 月累計賣超上市股票 3803.94 億元，賣超上櫃股票 678.83 億元，合計賣超上市櫃 4482.77 億元，為 100 年以來同期第 4 大賣超。
證期局指出，外資 10 月淨匯入 32.91 億美元，今年截至 10 月底累計淨匯入 327.95 億美元，加計陸資淨匯入 328.14 億美元，為 100 年以來史上同期新高。
外資庫存水位方面，截至今年 10 月底，外陸資持有上市櫃股票市值為 2783.09 億美元，不含陸資則為 2782.5 億美元。
證期局主秘尚光琪強調，要觀察台股整體基本面，經統計，我國上市櫃公司今年截至 9 月底累計營收金額為 31.49 兆元，較去年同期成長 11.91%，營收金額為歷年同期最高。
截至今年 9 月底本益比約 21.68 倍，現金殖利率達 2.44%，加計股票股利為 2.56%。
不過，金管會公布的淨匯入 (出) 統計與央行統計資料有所差異，主要在於金管會只統計外陸資的本金，有含換公司債 (ECB) 和全球存託憑證 (GDR) 等，央行則會加計外陸資的股利及實現獲利。
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