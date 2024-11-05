金管會：外資前10月淨匯入破兆元大關 創史上同期新高

台股 10 月月線收紅，累計上漲 595 點或 2.68%，終止連三黑。金管會今 (5) 日公布最新統計，外陸資 10 月淨匯入 32.91 億美元，2024 年累計至 10 月底淨匯入 328.14 億美元，約合 新台幣 1 兆 500 億元，正式突破兆元大關，創下歷史同期新高。

根據證期局統計，外陸資 10 月買超上市櫃 413.37 億元，為 100 年以來同期第 6 大買超金額，不過，今年前 10 月累計賣超上市股票 3803.94 億元，賣超上櫃股票 678.83 億元，合計賣超上市櫃 4482.77 億元，為 100 年以來同期第 4 大賣超。

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不過，金管會公布的淨匯入 (出) 統計與央行統計資料有所差異，主要在於金管會只統計外陸資的本金，有含換公司債 (ECB) 和全球存託憑證 (GDR) 等，央行則會加計外陸資的股利及實現獲利。

