美總統大選開票中 川普若勝 這些族群皮要繃緊了

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-05 19:19

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美國總統大選今 (5) 日開始開票，最新訊息是得票數平手，選情相當膠著，法人分析，共和黨候選人川普若選上，短線股市首當其衝的受害族群應會是半導體、綠能，但有利石化、軍工和國防題材等，由於川普的發言一向是語不驚人死不休，未來恐使市場震盪幅度更加劇。

法人分析，川普日前對台灣收保護費的說法，曾一度引發市場大動盪，若川普選上，不排除部分憂心的外資賣壓會先湧出，但就長期來看，無論哪位候選人選上，長期仍會回歸營運基本面。

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而若是民主黨的賀錦麗勝選，則可望延續現任總統拜登的政策，使美國經濟軟著陸。

群益投顧指出，依 2024 年美國兩黨黨綱內容，預期民主黨若當選，對重電產業政策延續較為有利。

FXTM 富拓市場則分析，川普主張很多關稅和減稅措施，有助刺激美國經濟成長，但同時，聯準會降息幅度減慢、美元強勢，並使資金回流美國，進而衝擊新興市場和亞洲市場資金動能。