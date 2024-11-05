榮惠-KY聚焦利基型車用PCB及電子零組件 擬12月初上市掛牌

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-05 17:33

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榮惠 - KY(6924-TW)）將在 12 月初在台北股市上市掛牌，並將於明 (6) 日舉辦上市前業績發表會，該公司為上市櫃公司中少數以輕資產營運模式，聚焦提供利基型 PCB 及電子零組件整合服務為主的公司，同時，榮惠 - KY 在加速開發 AI 伺服器相關液冷零件及切人日系車廠電源管理板供應鏈，將成為新的成長動能。

榮惠 - KY 專精於 PCB 產品拼板設計、生產品質及效能管理、少量多樣的供應鏈管理及跨國物流倉儲等解決方案，並在台灣、日本、泰國、香港及深圳均設有營運據點，PCB 相關營收占約 90% 的占比。而全球提供相同服務的上市公司，一家在挪威、一家在法國，榮惠 - KY 則爲亞洲首家上市的服務公司

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榮惠 - KY 目前全球共有 5 個跨國子（分）公司、11 個服務據點，2023 年度以泰國子公司營收占比最高，約占 54%，負責泰國國內市場、印尼及印度地區之 PCB 銷售業務，主要銷售客戶為當地日系車用電子廠及 EMS 廠，並間接交貨予日系前五大汽車品牌。

榮惠 - KY 產品應用領域廣含車用電子、消費性電子、工業產品、通信、醫療、電源及航太等七大產業，以 2023 年營收比重來看，以汽車電子應用占比達 53.8% 為大宗，其次為消費性電子產品 29.8%、工業產品 9.1% 及其他應用領域約 7.3%。

其中，榮惠 - KY 主力 PCB 產品廣泛應用於汽車電子系統，如車燈、車內周邊、電動座椅及控制面板等；在消費性電子領域，應用範圍涵蓋智慧型家電如品牌咖啡機、多功能料理機及冷氣機馬達等；工業控制類應用產品則多為記憶體等電腦零組件及 AI 水冷模組等。

相較於專職代工生產的 PCB 板廠，榮惠 - KY 之優勢來自於多拼一、不規則拼板設計方面之專業能力及創新服務，覆蓋從生產到後段組裝製程的需求，以降低生產風險和成本，並透過管理數十間跨國合作板廠滿足下游客戶多樣 PCB 類型需求，暨提供客戶靈活的 VMI 倉儲及物流管理服務，有效降低客戶的庫存風險，進而增進客戶關係黏著度。

榮惠 - KY 目前股本爲 1.975 億元，長年與日系車用電子品牌及 EMS 廠商保持緊密合作，在泰國、日本及東南亞市場中擁有穩定的營收來源，受惠全球經濟復甦，車用電子需求上升，同步推動公司營收與毛利率穩定增長，2024 年 1-6 月營收為 8.15 億元，毛利率為 22%，稅後純益爲 4699 萬元，每股純益爲 2.44 元。