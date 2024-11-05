〈台幣〉終止連3升收31.968元 量能急凍靜待美大選結果
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-05 18:55
新台幣兌美元匯率今 (5) 日呈現拉鋸戰，盤中一度升抵 31.9 字頭，午後美元買盤湧現後，又摜破 32 元整數大關，不過，市場靜待美國總統大選投票結果，交易量能急速萎縮，外資先賣後買，終場在出口商拋匯支撐下，以 31.968 元作收，小貶 0.7 分，終止連 3 升，台北及元太外匯市場總成交值僅 15.67 億美元。
新台幣兌美元匯率今天以 31.97 元開盤，早盤一度升抵 31.908 元，升值 5.3 分，外匯交易員指出，受台股走揚影響，外資早盤也偏向匯入，但投信慣例在下午將海外投資款匯出，進口商及政府基金同步進場買美元，外資也轉趨匯出，使得匯價貶破 32 元大關，一度下探 32.044 元、貶值 8.3 分。
外匯交易員表示，主要亞幣今天普遍拉回，但為了避免新台幣貶值力道與亞幣脫鉤太多，央行仍舊適時進場穩匯，提供流動性。
觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數小漲 0.04%，韓元貶值 0.3%，人民幣貶值 0.12%，日元貶 0.05%，新台幣、歐元均貶 0.02%，亞洲市場觀望氣氛偏濃。
市場分析師表示，「川普交易」正在平倉，可以看到市場預測和民調顯示共和黨全面勝出的可能性大幅回落。此外，聯準會 (Fed) 預計本周四將於為期兩天的會議上決議降息 25 個基點，投資人將關注 Fed 是否可能在 12 月暫停降息的任何線索。
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