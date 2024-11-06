OpenAI攻向硬體設備？Meta的AR眼鏡計畫前主管加入團隊

鉅亨網編譯段智恆 2024-11-06 02:30

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根據《CNBC》周二 (5 日) 報導，Meta Platforms(META-US)Orion 擴增實境 (AR) 眼鏡計畫的前負責人 Caitlin "CK" Kalinowski 已入職 OpenAI，將領導 OpenAI 在機器人和消費硬體方面的工作。

Kalinowski 日前透過 LinkedIn 和 X 發文公布她的新職位，網頁顯示她在周二已經入職。她在貼文說道：「非常高興地告訴大家我將加入 OpenAI，領導機器人和消費性硬體業務！在我的新角色中，我將首先專注於 OpenAI 的機器人工作及合作夥伴關係，幫助將人工智慧 (AI) 引入物理世界，並為人類解鎖其潛在的益處。」

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在加入 OpenAI 之前，Kalinowski 在 Meta 擔任兩年半的硬體主管，領導公司創建代號為 Project Nazare 的 Orion 計畫，Meta 將其稱為「有史以來最先進的 AR 眼鏡」。該公司在 9 月展示 Orion 眼鏡的原型產品。

在領導 Orion 計畫之前，Kalinowski 在 Meta 旗下的 Oculus 工作超過九年，致力於虛擬實境頭戴裝置的開發；在此之前，她在蘋果 (AAPL-US) 工作了近六年，幫助設計了 MacBook 系列，包括 Pro 和 Air 型號。

分析認為，雖然 OpenAI 因 ChatGPT 而獲得人氣，但這項任命顯示該公司正在努力進入硬體領域。報導指出，Kalinowski 可能會與她的前老闆、前蘋果高層 Jony Ive 合作，開發一款新的 AI 硬體設備。

目前 OpenAI 和 Ive 的新創公司 LoveFrom 正在共同研發這款設備。Ive 在 9 月確認，他正在與 OpenAI 合作打造一款硬體產品，並將其描述為「一款利用 AI 創造的運算設備，旨在減少 iPhone 帶來的社交干擾。」Ive 曾經幫助設計了從 iMac 到 iPhone 的一些蘋果標誌性產品。

與此同時，OpenAI 周二也宣布投資位於舊金山的機器人新創公司 Physical Intelligence，該公司在最新一輪融資中籌集了 4 億美元，估值達到 24 億美元。其他投資者包括亞馬遜 (AMZN-US) 創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)、Thrive Capital、Lux Capital 和 Bond Capital。

OpenAI 最近也開始為其機器人團隊招募研究工程師，旨在幫助 OpenAI 的合作夥伴將該公司的多模態 AI 整合到硬體中。實際上，這是 OpenAI 重操舊業，該公司在 2018 年就曾開發出一款機器人手，它可以自主學習如何抓取物體，但是 4 年前解散硬體研究部門，轉向專注於軟體方向的努力。