全球需求疲軟 柴油將供過於求

鉅亨網編譯段智恆 2024-11-05 20:56

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根據外媒周二 (5 日) 報導，今年全球對柴油的需求可能下滑，國際能源署 (IEA) 目前預料汽油 (柴油類料的統稱) 的年消費量將每日減少 25.8 萬桶。除新冠疫情外，這是自 2016 年以來最大降幅，在過去 15 年內需求僅下降幾次，因此該預測是個罕見現象。

儘管與全球柴油市場每天超過 2,800 萬桶的消費量相比，這只是一個小幅度的下降，但對於那些密切留意全球經濟活動的人來說，這種罕見的逆轉值得注意：柴油是石油需求的最大組成部分，替卡車、汽車和船舶提供動力，並用於從農業到建築等行業。

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麥格理集團 (Macquarie Group) 全球能源策略師 Vikas Dwivedi 表示：「柴油作為石油需求成長主要燃料的日子已經結束。」他說，雖然需求明年應該會回升，但不會跟上供應的擴張。

消費大國中國方面，由於建築和住房建設放緩，以及液化天然氣驅動的卡車迅速普及，柴油需求面臨壓力。而印度方面，1 月至 10 月柴油銷量僅成長 1.8%，是自 2020 年新冠疫情大流行封鎖導致銷量急劇下滑以來的最慢增速。

美國方面，數據顯示庫存處於兩年來的季節性高位，期貨合約處於看跌的正價差結構 (這是供應過剩的跡象)，為自疫情以來首次出現在每年的這個時候。

溫暖氣候影響

在歐洲西北部，預估柴油庫存將高於季節性標準。同時，洲際交易所 (ICE) 歐洲期貨的數據顯示，自夏末以來，基金經理人對柴油的押注 (通常為淨做多) 一直是淨做空——儘管基準期貨對原油的溢價自上月底以來有所上升。

IEA 石油市場分析師 Ciaran Healy 表示，幾個關鍵地區相對疲弱的工業活動和中國較低的消費削弱 2024 年的需求。他補充說，由於歐洲和日本冬季氣溫溫和，暖氣油的使用量也「在 2024 年第一季大幅減少」。

供應持續成長

據顧問公司 Wood Mackenzie 稱，今年全球煉油系統的日均原油蒸餾裝置產能預估將淨增加 150 萬桶，而且幾乎沒有放緩的跡象，2025 年和 2026 年將繼續成長。IEA 預估全球汽油需求將在 2025 年恢復成長，儘管只有每日 17.6 萬桶，仍低於今年的降幅。

另一方面，Wood Mackenzie 和 Rapidan Energy Group 都預測，2025 年美國柴油需求將更加強勁，儘管這取決於利率的持續下降。

顧問公司 FGE 稱，明年 5 月生效的一項環保規定也將提振歐洲的煤炭消費，該規定將推動船舶使用柴油燃料，但這不足以阻止整體年度需求下降。