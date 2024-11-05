Netflix疑涉稅務詐欺 巴黎與荷蘭辦公室遭當局搜查

鉅亨網編譯段智恆 2024-11-05 20:15

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根據路透周二 (5 日) 報導，法國司法部門知情人士表示，調查人員搜索美國串流媒體巨擘 Netflix 在法國和荷蘭的辦公室，此舉為對稅務詐欺洗錢初步調查的一部分。

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根據法國媒體《Marianne》報導，專門從事金融犯罪和貪腐調查的調查人員當地時間周二上午搜索 Netflix 位於巴黎市中心的辦公室。

據了解，法國的調查於 2022 年 11 月開始，由法國金融檢察院 (PNF) 進行，該機構是一個特別的金融犯罪檢調部門，以進行高風險的白領犯罪 (White-collar crime, 指的是以取得巨額錢財為動機之非暴力犯罪) 調查聞名，這些調查往往涉及大型國際公司。

知情人士還說，荷蘭當局也同步搜索 Netflix 在阿姆斯特丹的歐洲總部。

對於上述報導，Netflix 在法國的代表並未立即置評請求，目前仍無法聯絡上該公司在荷蘭的代表請求置評。荷蘭金融犯罪檢察官辦公室拒絕對此事置評，將問替轉給法國金融檢察院。

報導指出，法國的初步調查並不意味著刑事指控，也不一定會審判定罪，目前讓檢調單位大動作調查的原因仍不清楚。提供跨境線上和訂閱服務的大型科技公司往往會遇到歐洲稅務當局的麻煩。

2022 年，Netflix 同意支付 5,580 萬歐元 (6,078 萬美元) 來解決與義大利的稅務糾紛。