〈焦點股〉富喬高階電子級玻纖布營收比重提升 爆量上漲4%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-05 12:55

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在 AI、Low DK 高頻高速材料的需求快速成長也在帶動 PCB 上游材料業者的產值及市值增加，玻纖一貫廠富喬 (1815-TW) 在高階電子級玻纖布營收比重提升同時，將明顯改善獲利，今 (5) 日爆量萬張上漲逾 4%，股價最高來到 22.95 元。

法人估計，富喬 2024 年下半年業績表現更將優於上半年。主要關鍵在富喬開發的 Low DK 高階材料進度超前，高階材料占比拉升有望帶動下半年優於上半年。此外，富喬也規劃赴泰國投資設廠。

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富喬 2024 年第三季營收 11.18 億元，毛利率 17.68%，季增 6.82 個百分點，較去年同期的負毛利率轉正，單季稅後虧損 1295 萬元，與上季及去年同期同屬虧，單每股虧損 0.03 元。

富喬 2024 年前三季營收 29.6 億元，毛利率 10.57%，年增 8.75 個百分點，2024 年前三季稅後虧損 7661 萬元，明顯較去年同期虧損 2.91 億元收歛，每股虧損收歛到 0.17 元。

而富喬擬發行 5 萬張現增股，以每股 18.5 元溢價發行，擬募集 9.25 億元資金，主要將用於償還銀行借款，富喬的此一辦理現金增資的市場籌資案，已在 10 月 23 日除權交易，11 月中旬完成募集，主辦券商爲臺銀證券。