捷迅將配息5元創歷年次高 年底前完成收購美國物流業

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-05-07 17:53

貨攬業者捷迅 (2643-TW) 今 (7) 日公布第一季稅後純益 4728 萬元，每股純益(EPS)1.35 元，董事會也通過，擬於今年完成收購美國專業物流同業，而 112 年股利政策為配發每股現金股利 5 元，創歷年次高，僅次於前一年度，以今日收盤價 87.6 元計算，現金殖利率 5.7%。

捷迅同時公告 4 月合併營收 4.06 億元，月增 26.42%，年增 75.63%；捷迅表示，不斷持續新增國際知名客戶群，隨著客戶訂單增加，今年仍非常樂觀，預期載貨量和營收將雙創佳績。

捷迅於今日董事會表決通過，擬於今年完成收購在美國西雅圖經營 10 餘年具規模的專業物流同業，該公司專營美國出口生鮮食品物流到亞洲和台灣等地，捷迅看好，將可藉此次併購來拓展原電子客戶外的物流領域，並增加位於西雅圖的營運據點，推升在美國的成長動能。

捷迅於美國各營運據點設立已超過 27 年，分別在紐約、洛杉磯、舊金山、達拉斯和芝加哥等地。