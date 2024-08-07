捷迅Q3跨入生鮮領域 喜迎空運旺季

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-07 11:27

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貨攬業者捷迅 (2643-TW) 上半年稅後純益 9991 萬元，每股純益 (EPS)2.85 元，捷迅表示，已於第二季末完成西雅圖併購案，有別以往電子客群，正式跨足生鮮貨品領域，將在第三季起挹注新營運動能，而第三季末至年底進入空運旺季，不論是提前出貨或旺季需求來臨，貨運量需求仍可望延續。

捷迅第二季合併營收 12.09 億元，季增 23.44%，年增 57.56%，每股純益 1.5 元，獲利季增 11.3%、年增 68.55%，累計上半年 EPS 2.85 元。

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捷迅表示，上半年除了受惠電商持續放量出貨，也因 AI、電動車、電子廠等客戶帶動整體空海運載運貨量提升，營收、獲利分別在年、季均有雙位數成長的亮麗表現。

另一方面，捷迅於第二季末完成西雅圖併購案，有別以往電子客群，正式跨足生鮮貨品領域。

隨著長榮航自 6 月 25 日飛往西雅圖的航班由每周 7 班增加到 10 班，達美、華航、星宇等也分別於 6 月 7 日、7 月 16 日、8 月 16 日起新增闢飛往西雅圖航線，捷迅已為客戶規劃除了舊金山、洛杉磯為主要進口美國外的更多元運送模式。

另外，捷迅位於美國德州的 13 萬呎保稅物流倉，預計於明年第一季末啟動，由於此物流倉是達拉斯機場公司全力支持，目前已獲多家廠商及客戶諮詢相關合作。