手機品牌搶攻雙11 iPhone 16 多款降價 realme 13 Pro+降最多3100元

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-05 15:20

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雙 11 購物節將至，各大手機品牌展開降價戰，根據傑昇通信最新公布的 10 月降價手機排行，realme 13 Pro + 降幅最大達 3,100 元，而 iPhone 16 系列則以七款機型進榜。

在整體降價幅度方面，本月進榜機型降幅在 3% 至 18% 之間，總降幅則達 3% 至 24%；realme 13 Pro + 以 18% 的降幅奪下單月降價王，從原價 16,990 元降至 13,890 元。傑昇通信表示，realme 13 Pro + 搭載 5,200mAh 大電池及 5,000 萬畫素主鏡頭，是中階機型中較具性價比的選擇。

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iPhone 16 系列開賣一個月就出現破千元降幅，其中，iPhone 16 Plus（512GB）與 iPhone 16 Pro Max（1TB）單月各降 2,310 元，降幅約 5%。傑昇通信指出，iPhone 大規格降價主要歸功於供應鏈優化，產能迅速補足。