郭明錤：短期內Apple Intelligence大幅提高iPhone出貨量的可能性不大
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-11-01 14:00
天風國際證券分析師郭明錤周五（1 日）在社群平台 X 上表示，有些人期望 Apple Intelligence 能在短期內大幅提高 iPhone 的出貨量，但他研判出現這種趨勢的可能性不大。
郭明錤說，從消費電子過去 20 餘年的歷史來看，僅憑軟體或服務升級就可以顯著推升硬體出貨量的例子非常、非常罕見。
對此有網友在上述發文的評論區留言：「問題是 Apple Intelligence 還沒展現出殺手級應用，仔細想想就覺得沒那麼吸引人，更不用說 Apple Intelligence 還沒辦法全球普及。」
蘋果 (AAPL-US) 周一在美國官網發布公告，宣布開始推送 iOS 18.1 正式版更新——被投資者惦記了大半年的 Apple Intelligence，終於迎來了面向廣大......「美國英語」用戶的日子。
除了蘋果手機用戶，蘋果也在周一推出 iPadOS 18.1 和 macOS Sequoia 15.1 更新，符合條件的平板和電腦用戶，也能同步用上蘋果 AI。
需要注意的是，中國用戶和全球大量非「美國英語」用戶，目前還無法使用蘋果 AI。蘋果表示，今年 12 月會新增英國、澳洲等國的本地化英語支援，中文、印度英語、法語、德語、日語等語言的 Apple Intelligence，蘋果準備在明年陸續推出。
至於中國用戶什麼時候能用上蘋果 AI，上周剛來過中國的庫克是這麼回應的：「我們正在努力推進，這背後有一個非常具體的監管流程，我們需要走完這個流程，也希望儘快將它帶給中國消費者。」
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