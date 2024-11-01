燦坤：iPhone 16系列10月銷量年增雙位數 下半年營運優於上半年
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-01 17:35
家電通路商燦坤 (6282-TW) 今 (1) 日舉辦年度大促「謝謝一直以來那麼認真努力的你」會員特典記者會，董事長林技典透露，10 月份 iPhone 16 系列銷量呈現年增雙位數成長，其中以 iPhone 16 Pro 等高端機種表現最為亮眼，預期今年下半年將優於上半年，努力達成全年營收 200 億元目標。
林技典指出，隨著蘋果 (APPL-US) 在 AI 功能的布局，預期明年 iPhone 16 系列銷量將進一步提升，不過他也坦言，上半年獲利表現不佳，主要受到蘋果 AI 功能發展較為落後影響，連帶使手機週邊產品銷量疲軟。
在 AI PC 市場方面，林技典表示，目前換機需求主要集中在高階產品，尚未出現全面性換機潮，整體銷量與去年預期仍有差距，不過從客戶數據來看，燦坤在台灣 AI PC 市占率已居市場第一，第三季 AI PC 平均客單價增加 2500 元，主要受惠於 Intel(INTC-US)、AMD(AMD-US) 及高通 (QCOM-US) 新晶片的推出，以及電競產品的帶動，也對燦坤業績形成支撐。
展望下半年，儘管新款 Apple 新商品如 ipad air 6 等，官方上架速度較為緩慢，但燦坤整體營運將優於上半年，林技典強調，前三季營收為 143.7 億元，燦坤今年營收目標 200 億元不變，將致力衝刺第四季業績。
在通路策略上，燦坤將持續強化實體店面的差異化優勢，特別是在 AI 相關產品的體驗服務上，林技典認為，AI 功能難以單純用規格和價格量化，必須透過消費者實際體驗才能促成購買，這也是實體通路的優勢所在。
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