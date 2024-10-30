iPhone 16拉抬台灣9月手機銷量增3成 蘋果市占41.7%奪冠

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-30 17:33

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根據市調機構最新調查，台灣 9 月手機市場在 iPhone 16 新機帶動下全面回溫，實體通路銷售量達 45.7 萬台，較 8 月大幅成長 30%，銷售額更躍升 1.7 倍。其中，蘋果 (AAPL-US) 以 41.7% 市占率奪冠，三星 (00593-KR) 以 23.4% 居次，OPPO 則以 12.5% 位居第三。

全台最大連鎖通訊門市傑昇通信統計指出，蘋果 9 月整體銷量較上月增加 2.2 倍，銷售額成長 2.6 倍，相較去年 iPhone 15 首月銷售逾 16 萬台，今年 iPhone 16 單機開賣銷售超過 14 萬台，比前代下滑 12%，顯示 Apple Intelligence 對銷售提振效果未如預期。

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在安卓陣營中，三星市占率雖從 8 月的 32.5% 下滑至 23.4%，仍穩居安卓第一品牌。其 Galaxy A 系列銷量平均較上月成長 2%，其中 Galaxy A55 和 A15 持續受到市場歡迎，展現中階市場的產品競爭力。

OPPO 與 vivo 則相對穩定，分別以 12.5% 和 7.2% 的市占率位居市場前列。值得注意的是，vivo 受惠於 5G 門號增加和系統專案推動，市占率逆勢成長 8%，其中 V40 機型表現特別亮眼，銷量呈倍數成長。