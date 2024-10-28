iPhone 16在台上市首月 Pro系列熱銷、標準版降價近1成

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-28 18:27

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傑昇通信彙整市調機構資料指出，iPhone 16 系列開賣首 10 天銷量達 14 萬台，相較去年 iPhone 15 系列同期雖下滑 12%，但高階 Pro 系列仍占總銷量 54% 以上，其中 256GB 容量及沙漠色鈦金屬版本最受歡迎。

市場價格方面，標準版 iPhone 16（128GB）因供貨充足，開賣至今已有近 1 成跌幅，目前傑昇通信門市售價為 27,190 元，較原廠建議售價 29,900 元下跌 2,710 元；相較之下，iPhone 16 Pro（256GB）及 Pro Max（256GB）的跌幅僅 2-3%，高階機種需求強勁，512GB 以上大容量機型銷量較去年同期成長 18%。

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傑昇通信分析，主要受惠於 4K 影片普及、相機畫素提升、遊戲及 APP 空間需求增加，消費者傾向一次到位購買大容量機型。

然而，iPhone 16 Plus 系列銷量較前代減少 10%，傑昇通信指出，主因在於產品定位模糊，缺乏 Pro 版的高階功能，卻比標準版價格高，使消費者轉向購買其他機型或前代機種。