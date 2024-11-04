Meta擬運用AI軟體 抓出IG謊報年齡的未成年用戶

鉅亨網編譯段智恆 2024-11-04 23:30

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根據外媒周一 (4 日) 報導，臉書母公司 Meta Platforms(META-US)計劃利用人工智慧 (AI) 識別 Instagram(IG)謊報年齡的年輕用戶，並自動將這些用戶切換到更嚴格的隱私設定，原因是該公司受到來自家長和立法者的抨擊，稱該平台影響青少年心理健康。

Meta 負責青年和社會影響的產品管理總監 Allison Hartnett 表示，該公司使用一種名為「成年人分類」(Adult Classifier) 的專有軟體工具，根據用戶自己的帳號數據，將使用者分為兩個年齡層－18 歲以上或 18 歲以下。

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該軟體可以篩選用戶的個人資料，查看他們的追蹤者清單以及他們互動的內容，甚至可以掃描朋友發布的毫無防備的「生日快樂」發文，以預測用戶的年齡。

哈特尼特說，根據該軟體的研究結果，無論用戶在個人資料中自稱的年齡有多大，被懷疑未滿 18 歲的用戶都將自動放入青少年帳號。

今年 9 月，IG 推出了這些新的青少年帳號，這些帳號有更嚴格的預設隱私設置，例如限制用戶可以從誰那裡接收訊息，以及他們可以看什麼類型的內容。該公司並未透露成人分類器的準確率。

Meta 計劃在明年初利用「成年人分類」軟體來幫助抓住那些可能試圖避開新規定的人。所有 18 歲以下的用戶都將自動歸入青少年帳號，但那些 16 歲或 17 歲的用戶能自行更改更嚴格的隱私設定。然而，任何 16 歲以下的人都需要父母的同意才能禁用更嚴格的設定。

Meta 的目標是讓用戶更難在 IG 上謊報年齡。發言人表示，被錯誤歸類為青少年的要求公司刪除其青少年帳號狀態，儘管這一過程仍在開發中。目前，雖然 Meta 正在努力提高其「成年人分類」軟體的準確性，但被錯誤預測為青少年的用戶可以在沒有父母允許的情況下手動關閉。

Meta 的年齡驗證方法之所以成為可能，是因為人們在該應用程式上分享了大量關於自己的訊息，包括他們的社交圈、愛好和內容偏好。 IG 的青少年帳號仍在美國和其他幾個國家推出，但 Hartnett 表示到目前為止，青少年謊報年齡的問題並沒有該公司預期的那麼嚴重。

儘管 Meta 做出了努力，但 Hartnett 和其他高層認為，最能保護隱私的年齡驗證過程應該是應用程式商店在青少年下載某些應用程式前驗證他們的年齡。