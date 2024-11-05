美國勞工機構：Grindr非法阻撓工會成立 迫使80名員工離職

鉅亨網編譯段智恆 2024-11-05 02:30

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根據外媒周一 (4 日) 報導，美國全國勞工關係局 (NLRB) 在一份新的投訴中稱，約會軟體公司 Grindr 去年實施一項非法「重返辦公室」(Return-to-Office, RTO)政策，迫使一半的員工離職，藉此挫敗員工推動組織工會。

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NLRB 總法律顧問辦公室指責這家 LGBTQ 約會軟體公司 Grindr 違反聯邦勞動法，執行嚴格的 TRO 命令，以報復試圖組織工會的工人。該機構發言人 Kayla Blado 表示，上周五提交的訴狀還指控該公司非法拒絕承認公會、也不願與工會談判。

根據美國電信工會 (Communications Workers of America, CWA) 數據，去年 Grindr 祭出嚴格的 RTO 政策讓該公司 178 名員工中約 80 人辭職。

去年 7 月 Grindr 宣布與 CWA 聯合發起工會運動後不久，該公司就要求員工每周到辦公室上班兩天。該勞工組織稱，這項政策要求大規模搬遷，並給跨性別員工帶來了特別沉重的負擔，他們需要尋找新的醫療服務提供者。

對於上述報導，Grindr 沒有立即就 NLRB 的投訴置評，該公司先前否認有不當行為，其在去年的備忘錄中告訴員工，高層「幾個月來」一直在研究 RTO 計畫。

在沒有達成和解的情況下，一名機構法官將對投訴進行考慮和裁決。 Grindr 將有機會向華盛頓的 NLRB 成員上訴任何決定——如果真的到了那一步，最終將上訴到聯邦法院。