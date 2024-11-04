TGI FRIDAYS美國總部破產 開展：海外代理授權正常運作

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-04 18:52

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TGI FRIDAYS 美國總部正式提出聲請破產保護，TGI FRIDAYS 台灣代理商開展餐飲集團今 (4) 日回應，海外代理授權不在破產保護範圍內，維持正常運作，且開展營運獨立，將持續在台灣擴大餐飲版圖，既定的公發興櫃計畫也推行中。

開展說明，TGI FRIDAYS 美國總公 開司聲請破產保護的範圍不包括全球品牌授權業務，意即 TGI FRIDAYS 的海外授權加盟商仍將持續使用該品牌，開展所代理的台灣 TGI FRIDAYS 餐廳營運和財務不受任何影響，與全球 461 家加盟業者維持服務。

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開展強調，在維持台灣 TGI FRIDAYS 正常運作之餘，也積極與美國總公司保持密切聯繫，一切以維護消費者與投資人的權益為第一優先。

同時，開展旗下各品牌仍持續在台擴充營運據點，深耕國內餐飲版圖，既定的公發興櫃計畫推行中。