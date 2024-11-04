【量化選股】仙人指路?墓碑線？同樣的K棒型態結果大不同!兩招判斷多空趨勢!

鉅亨研報 2024-11-04 16:46

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在之前我們有介紹過找型態的好用工具, 不論是 W 底、湯杓、V 型等都可以透過畫圖的方式找到, 這是多種 K 棒組合而成的圖形化分析, 而今天要介紹的是 K 棒型態, 由 1~3 種不等的 K 棒所組合而成, 根據 K 棒的開、高、低、收去判斷這根 K 棒的多空力量, 在上一次的文章中也有提到: 量化視角下的 K 棒型態分析：吞噬型態

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一根 K 棒能告訴我們的資訊其實不多, 比如說從下圖我們可以得知兩件事:

這根 K 棒是一個收長上影線的紅 K 或黑 K, 代表曾經有人將力量往上推的過程被打壓下來, 最終收在接近開盤價的位置。 開盤價等於最低價 (紅 K) 代表的是雖然價格從高點被往下打壓, 但是價格一直有支撐, 沒有跌破當日的開盤價。

這樣的 K 棒不論是多、空都有解讀的空間, 不過在型態上, 像這樣的 K 棒稱作「墓碑線」或「仙人指路」, 為甚麼會有兩種截然不同的說法呢? 這是因為 K 線型態除了單根 K 棒以外, 多空的解讀與前面股價的趨勢、位階也有很大的關係。

假如說股價位階低檔並出現長上影線時, 這樣的 k 棒型態叫仙人指路, 流傳的說法就是股價發動前主力的測盤行為所留下的足跡, 所以出現這樣的訊號代表的是盤勢將走多; 相反的當股價位階在高檔時出現長上影反而是警訊! 俗稱墓碑線, 你可以想像, 一檔股票從底部起漲 270% 到最高點有人開始出貨, 而且賣出的力量很大! 所以才形成長上影線麻, 這時候就會引發市場擔憂、導致更多的人賣出股票, 因此股價開始反轉向下。

剛剛我們說到透過單一 K 棒能透露的資訊不多, 經過回測後的勝率是 5 成, 這時候我們可以試想, 再碰到一根長上影線之後出現甚麼樣態的 K 棒會讓多空趨勢變得明確?

在高位階 (上升趨勢) 中出現墓碑線, 代表資金追捧到相對高點時, 有人大量賣出, 若隔天再一根破低的黑 K,, 越來越多人開始拋售手中持股, 短線上的多頭氣勢逐漸瓦解。

低位階 (下降趨勢) 中出現仙人指路, 代表價格曾經突破前高, 隔天再一根紅 K(最好收在前一根 K 一半以上), 代表的是價格一鼓作氣挑戰前方高點, 多方氣氛逐漸成型。

透過第 2 根 K 棒的判斷, 回測後勝率可從原本的 5 成提升至 6 成。

除了價格, 量能也是判斷多空趨勢的重要依據, 因此除了兩根 K 棒的判斷讓趨勢更明確以外, 我們也可以加入量能。

低位階出現仙人指路、並且這根 K 棒的量相比之前的量是溫和成長, 隔天再一根紅 K(最好收在前一根 K 一半以上)。