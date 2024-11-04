【量化選股】仙人指路?墓碑線？同樣的K棒型態結果大不同!兩招判斷多空趨勢!
鉅亨研報 2024-11-04 16:46
在之前我們有介紹過找型態的好用工具, 不論是 W 底、湯杓、V 型等都可以透過畫圖的方式找到, 這是多種 K 棒組合而成的圖形化分析, 而今天要介紹的是 K 棒型態, 由 1~3 種不等的 K 棒所組合而成, 根據 K 棒的開、高、低、收去判斷這根 K 棒的多空力量, 在上一次的文章中也有提到: 量化視角下的 K 棒型態分析：吞噬型態
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一根 K 棒能告訴我們的資訊其實不多, 比如說從下圖我們可以得知兩件事:
- 這根 K 棒是一個收長上影線的紅 K 或黑 K, 代表曾經有人將力量往上推的過程被打壓下來, 最終收在接近開盤價的位置。
- 開盤價等於最低價 (紅 K) 代表的是雖然價格從高點被往下打壓, 但是價格一直有支撐, 沒有跌破當日的開盤價。
這樣的 K 棒不論是多、空都有解讀的空間, 不過在型態上, 像這樣的 K 棒稱作「墓碑線」或「仙人指路」, 為甚麼會有兩種截然不同的說法呢? 這是因為 K 線型態除了單根 K 棒以外, 多空的解讀與前面股價的趨勢、位階也有很大的關係。
假如說股價位階低檔並出現長上影線時, 這樣的 k 棒型態叫仙人指路, 流傳的說法就是股價發動前主力的測盤行為所留下的足跡, 所以出現這樣的訊號代表的是盤勢將走多; 相反的當股價位階在高檔時出現長上影反而是警訊! 俗稱墓碑線, 你可以想像, 一檔股票從底部起漲 270% 到最高點有人開始出貨, 而且賣出的力量很大! 所以才形成長上影線麻, 這時候就會引發市場擔憂、導致更多的人賣出股票, 因此股價開始反轉向下。
剛剛我們說到透過單一 K 棒能透露的資訊不多, 經過回測後的勝率是 5 成, 這時候我們可以試想, 再碰到一根長上影線之後出現甚麼樣態的 K 棒會讓多空趨勢變得明確?
- 在高位階 (上升趨勢) 中出現墓碑線, 代表資金追捧到相對高點時, 有人大量賣出, 若隔天再一根破低的黑 K,, 越來越多人開始拋售手中持股, 短線上的多頭氣勢逐漸瓦解。
低位階 (下降趨勢) 中出現仙人指路, 代表價格曾經突破前高, 隔天再一根紅 K(最好收在前一根 K 一半以上), 代表的是價格一鼓作氣挑戰前方高點, 多方氣氛逐漸成型。
透過第 2 根 K 棒的判斷, 回測後勝率可從原本的 5 成提升至 6 成。
除了價格, 量能也是判斷多空趨勢的重要依據, 因此除了兩根 K 棒的判斷讓趨勢更明確以外, 我們也可以加入量能。
低位階出現仙人指路、並且這根 K 棒的量相比之前的量是溫和成長, 隔天再一根紅 K(最好收在前一根 K 一半以上)。
加入量的判斷後回測的勝率再度提升到成透過這次的實驗可以發現當我們使用單一棒去解讀多空其實相對較難但是如果結合趨勢、多根棒的組合判斷多空就會更有把握。
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