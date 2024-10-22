美國FRIDAYS破產 開展發布三點聲明 拚年底完成公發興櫃

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-10-22 19:19

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TGI FRIDAYS 台灣代理商開展餐飲集團今 (22) 日發布聲明稿指出，為了保障投資人權益，原定的興櫃計畫將延後，並聲明 3 個重點，包括 (1) 總部全權授權，營運各自獨立、(2) 營業表現傑出，展店計劃持續推進，以及 (3) 年底完成公發興櫃，發展主力轉向自有品牌。

外電報導 TGI FRIDAYS 美國總部可能「聲請破產保護」，開展說明，台灣 TGIFRIDAYS 品牌代理和餐廳營運均為財務獨立且自主經營， TGI FRIDAYS 品牌來台灣已超過 30 年，累積穩定顧客與市場口碑，在台灣營業狀況不會受到美國總部影響。

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開展原定於 10 月 7 日向櫃檯買賣中心申請公開發行及登錄興櫃交易，為積極說明相關事件發展，以維護投資人權益，延後原定興櫃計畫，近日將補辦公發計畫所需相關資料，待生效後，即刻進行興櫃登錄。

開展進一步說明，自 2014 年取得台灣 TGI FRIDAYS 代理權，與美國總部合作僅限品牌授權使用、導入國際品管訓練制度，在台灣的日常營運包括原物料採購、菜單規劃、人員訓練，財會作業等皆由開展負責執行，10 年來已熟悉掌握相關制度及管理技術，美國總部與其他國家地區代理商更多次借鑑開展餐飲集團營運心法。

目前台灣 TGI FRIDAYS 居國內美式餐廳領導品牌地位，全台共 18 家店點，開展表示，明年將持續拓點，長期在台經營此品牌的決心和承諾不會改變。