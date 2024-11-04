攸泰科技結合衛星通訊 參展商用船舶國際展

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-11-04 21:14

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工業電腦廠攸泰科技 (6928-TW) 宣布，參加於 11 月 12 日至 14 日在美國紐奧良舉行的 International WorkBoat Show，展出駕駛艙顯示螢幕、海事電腦、衛星通訊設備，以及船隻運行中的偵測與運行任務管理設備等，搶佔國際客戶訂單。

攸泰表示，公司跟全球海洋電子產品第一大品牌長期合作，在該客戶中擁有 30% 的市場份額，不論是商用船、娛樂船、或是防禦船隻，皆能為客戶提供具備衛星通訊的強固型移動解決方案。

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此外，攸泰與 Inmarsat 等衛星營運商皆有合作，可順應衛星通訊最新發展狀況、結合最適配的強固型移動解決方案設計，支持海事客戶航行國際海域時維持無縫且穩定的通聯狀態。

攸泰的 GMDSS 產品 (Global Maritime Distress Safety System)，透過衛星作為海事專屬通訊使用，尤其在緊急救援的時候，提供遇險船隻最迫切需要的通信服務，例如與港口通訊、與船隻通聯，以及協調救援醫療等行動服務。

根據 Gll 市場研究報告指出，全球海事資訊市場 2023 年為 206 億美元，預計到 2030 年將達到 232 億美元，複合年成長率為 1.8%，顯示未來數年預計將持續增長。

另外，由於海事活動的全球化，對於推動海事衛星通訊市場成長也頗為顯著，根據 GMI 市場研究顯示，2022 年海事衛星通訊市場規模達到 59 億美元，預計 2023 年至 2032 年間的年複合成長率將超過 8.5%，到了 2032 年市場規模預計將達到 124 億美元。