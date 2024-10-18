合勤控美國客戶破產出現呆帳 Q3轉虧 EPS-0.28元
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-18 16:18
合勤控股 (3704-TW) 今 (18) 日公告第三季財報，由於匯兌虧損，加上美國客戶破產出現呆帳，導致第三季稅後虧損 1.1 億元，較前一季、去年同期由盈轉虧 ，每股虧損 0.28 元，累計前三季每股純益 0.15 元。
合勤控第三季營收 64 億元，季減 1.6%，年減 8.2%；毛利率 22.7%，季減 1.6 個百分點，年增 0.4 個百分點；營業虧損 7514.2 萬元，較前一季、去年同期由盈轉虧；營益率 - 1.2%，季減 2.1 個百分點，年減 4.2 個百分點；稅後虧損 1.1 億元，較前一季、去年同期由盈轉虧，每股虧損 0.28 元。
合勤控前三季累計營收 184.7 億元，年減 19.5%；毛利率 24.1%，年增 2.4 個百分點；營業虧損 5186 萬元，較去年同期虧損擴大；營益率 - 0.3%，年減 4.7 個百分點；稅後純益 6176.8 萬元，年減 94.1%，每股純益 0.15 元。
關於第三季虧損，合勤控表示，主要有兩個原因，第一是因為匯兌虧損所導致，第二是由於美系客戶破產造成呆帳，影響約 11% 的營收，目前公司已經進行法律程序。
展望未來，合勤控隨網通產品庫存去化，加上在印度市場持續擴張，2025 年需求有望回升，另外國防相關訂單預計在 2025 年將較 2024 年有所增長，毛利率可望提升。
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