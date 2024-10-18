合勤控美國客戶破產出現呆帳 Q3轉虧 EPS-0.28元

合勤控股 ( 3704-TW ) 今 (18) 日公告第三季財報，由於匯兌虧損，加上美國客戶破產出現呆帳，導致第三季稅後虧損 1.1 億元，較前一季、去年同期由盈轉虧 ，每股虧損 0.28 元，累計前三季每股純益 0.15 元。

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關於第三季虧損，合勤控表示，主要有兩個原因，第一是因為匯兌虧損所導致，第二是由於美系客戶破產造成呆帳，影響約 11% 的營收，目前公司已經進行法律程序。