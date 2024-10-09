通膨、缺工壓力山大 日本破產企業數創10年新高

鉅亨網編輯林羿君 2024-10-09 09:46

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由於成本上漲的衝擊越來越大，截至 9 月的六個月裡，日本破產企業數量達到 2013 年以來新高。

日本最大信用調查機構帝國資料庫最新數據指出，在此期間約有 4990 家企業破產，較上年增加 18.6%。自 2022 年 3 月以來，日本破產企業持續增加。

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破產企業激增在一定程度上反映了價格上漲的影響，尤其是對小公司而言。報告顯示，4990 家公司中，有 472 家將通膨列爲破產的主要原因，數量創新高。

由於日元貶值，使食品到能源等各種商品的進口成本大增，日本的主要物價指標兩年多來一直保持在日本央行 2% 的目標或以上。

報告也指出，建築、製造業和零售業是成本驅動型破產數量最多的行業。

除了物價上漲，163 家公司將勞動力短缺列爲經營困難的原因。日本失業率三年多來一直保持在 3% 以下，在已開發經濟體中最低。

勞動力市場趨緊為企業帶來壓力，迫使提高工資留住員工，進一步加劇了企業的財務壓力。雖然一些日本公司在今年的薪資談判中提議加薪 5% 以上，但許多中小企業表示難以跟進。