希華Q3也吃匯兌損失的虧 前三季淨利1.11億元 EPS0.69元

頻率元件希華晶體 ( 2484-TW ) 今 (4) 日公布最新財報，2024 年第三季營收較上 季回升，但匯率不利於獲利表現，單季稅後純益爲 2881 萬元，單季每股純益 0.18 元，前三季稅後純益 1.11 億元，每股純益 0.69 元。

希華主管認為，第四季可望在營收上接續第三季營收回升的營運態勢，且公司加緊調整出貨產品結構向有利方向，也期待希華在 2024 年的第四季整體表現趨佳。