希華Q3也吃匯兌損失的虧 前三季淨利1.11億元 EPS0.69元
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-04 18:32
頻率元件希華晶體 (2484-TW) 今 (4) 日公布最新財報，2024 年第三季營收較上 季回升，但匯率不利於獲利表現，單季稅後純益爲 2881 萬元，單季每股純益 0.18 元，前三季稅後純益 1.11 億元，每股純益 0.69 元。
希華主管認為，第四季可望在營收上接續第三季營收回升的營運態勢，且公司加緊調整出貨產品結構向有利方向，也期待希華在 2024 年的第四季整體表現趨佳。
希華 2024 年第三季營收 6.17 億元，毛利率 20.93%，季減 0.93 個百分點，年減 4.91 個百分點，單季稅後純益爲 2881 萬元，季減 32.97%，年減 69.62%，單季每股純益 0.18 元。
希華主管指出，希華在第三季認列匯兌損失達 2000 餘萬元。
希華 2024 年前三季營收爲 16.57 億元，毛利率 20.06%，年減 8.51 個百分點，稅後純益爲 1.11 億元，年減 56.11%，每股純益 0.69 元。
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