頻率元件進入旺季 晶技Q3營收可望改寫8季以來新高

頻率元件廠晶技 ( 3042-TW ) 在 2023 年拿下全球同業銷售冠軍，2024 年營運呈現逐季走高態勢，預估 2024 年營收恢復成長，同時，在 7 月營收以以 11.63 億元，創 23 個月來新高，在訂單明朗同時，法人估晶技第三季營收將逾 34 億元，改寫 8 季以來新高。

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依晶技目前的產品出貨進度來看，第二季營收較第一季的 27.54 億元成長逾 5%，雖未達 30 億元，也較去年同期的 24.26 億元成長 20.47，而下半年將進入市場的旺季，7 月、8 月及 9 月的單月營收都可望維持在 11.63 億元之上水準，法人估晶技 2024 年第三季營收將較第二季有雙位數成長並逾 34 億元，2 年多以來單季營收新高。

晶技 2024 年上半年營收 56.76 億元，年增幅爲 20.16%，經分類計算後顯示，在不管燃油車、電動車高度的電子化優勢之下，晶技的車用應用石英元件出貨年成長高達 45%。 晶技 AI 生態系及車用電子應用石英元件產品，屬毛利率較優的產品應用類別，而晶技自 2008 年開始開拓車用應用至今，產品已獲包括 Continental、BOSCH 兩大汽車電子體系的 AVL 認證，目前來看，不管燃油車或電動車，在智慧座艙、ADAS 及車聯網應用的需求都在上揚。