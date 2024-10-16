歐洲需求未見回升再遭匯兌損失 頻率元件廠Q3業績逆風

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-16 10:02

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晶技 (3042-TW) 9 月營收登 13 億元，月增 16.88%，年增 7.94%，但在不利的匯兌因素之下，除認列匯兌損失達 5700 萬元之外，自結單月毛利率也下滑到 34.21%，單月稅前盈餘爲 2 億元，年減 29.3%，1-9 月稅前賺 18.9 億元，每股稅前盈餘 5.51 元。

晶技在 2024 年 1-9 月稅前盈餘 18.9 億元 ，年增 19.6%，每股稅前盈餘 5.51 元。

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頻率元件廠除了晶技在 2024 年第三季的業績或因出貨結構及及匯兌損失等因素造成營收成長，但獲利沒有跟上的表現之外，希華 (2484-TW) 同樣遭遇不利匯兌因素的衝擊，同時，希華主管也指出，第三季歐洲市場的頻率元件需求並未如預期的回升，也影響業績及獲利表現。

就晶技 2024 年第三季的業績表現來看，2024 年第三季營收 36.68 億元，優於市場預期，並爲 12 季來新高，季增 25.51%，年增 18.87%。晶技 2024 年以來單季營收都有較去年同期雙位數的成長，但 9 月認列匯兌損失 5700 萬元，8 月更認列高達 8400 萬元的匯兌損失，7 月雖然有 600 萬元的匯兌收益，但合計第三季認列高達 1.35 億元的匯兌損失。

晶技 2024 年第三季營收 36.68 億元，但第三季毛利率下滑到 35.18%，也爲近 5 季以來新低，第三季稅前盈餘 6.16 億元，季減 1.51%，年減 14.62%，第三季每股稅前盈餘爲 1.8 元。