頻率元件廠上半年獲利 晶技強勢年增49% 加高EPS 1.35元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-07 10:33

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台北股市今 (7) 日電子類股指數盤中大反彈，指數大漲 42 點 3.8%，而電子股中頻率元件族群上漲表現最為整齊，主要頻率元件類股上半年獲利相繼公布，其中晶技 (3042-TW) 淨利強勢年增 49.05%，最新公布的加高 (8182-TW) 淨利大增 2.95 倍，每股純益也有 1.35 元。

晶技 2024 年第二季營收 29.23 億元，毛利率 36.75%，季增 0.45 個百分點，年增 2.34 個百分點，單季稅後純益 5.17 億元，季減 3.7%，年增 22.96%，每股純益 1.67 元。晶技 2024 年上半年營收 56.76 億元，毛利率 36.53%，年增 2.12 個百分點，稅後純益達 10.54 億元，年增 49.05%，每股純益達 3.4 元。同時，依晶技目前的產品出貨進度來看，下半年將進入市場的旺季。法人估晶技 2024 年第三季營收將較第二季有雙位數成長並逾 31 億元，創 8 季以來單季營收新高。

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晶技包括印尼廠及寧波的新建車用元件專用廠，分別在第四季及第三季加入挹注營收。

加高電子 2024 年上半年營收 14.07 億元，毛利率 24.53%，年增 11.22 個百分點，稅後純益 1.45 億元，年增 2.95 倍，每股純益 1.35 元，

由日商大廠大真空 (6962-JP) 持股 50.46% 的頻率元件廠加高電子也積極看好全球供應鏈洗牌帶來的新商機，加高在泰國投資 5 億元另設立的第二生產基地預計即將進入量產，將更有利於商機的掌握。

目前加高電子的廠區涵蓋台灣的高雄、中國大陸的東莞及泰國，同時，目前的加高電子於 1989 年設立的泰國廠也是唯一台商石英元件廠在東南亞設廠的，加高在進一步投資第二生產基地也即將進入量產階段，將有助於挹注加高泰國的產能。

而希華 (2484-TW) 公布 2024 年上半年財報，營收 10.4 億元，毛利率 19.54%，稅後純益 8195 萬元，每股純益 0.51 元。希華上半年獲利不如預期，主要是歐洲客戶端仍在消化庫存。

台嘉碩 (3221-TW)2024 年上半年 10.59 億元，毛利率 23.57%，年增 1.46 個百分點，稅後純益 7356 萬元，年增 22.59 倍，每股純益 0.71 元。台嘉碩看好下半年的需求復甦。