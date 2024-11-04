台股ETF千萬受益人近在咫尺 高股息ETF重返成長軌道

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-04 18:35

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美國大選前法人操作保守，台股回檔，反成為投資人逢低布局台股 ETF 良機。根據最新一周集保戶股權分散統計資料顯示，台股 ETF 受益人數來到 997.9 萬人，較上周大增 4.9 萬人，再創歷史新高，離千萬人大關僅咫尺之遙。

隨著台股高股息 ETF 陸續公布配息，近期重獲投資人關注，受益人數周增 2.3 萬人，終止連兩周減少。債券 ETF 方面，近期公債殖利率自高檔稍有回落，投資人仍看好債市長線利多，受益人數來到 208 萬人，同樣續創新高。

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至於海外 ETF 方面，隨著陸港股陷入盤整，市場情緒降溫，上周受益人數 141.6 萬人，周減 4740 人，且投資人將眼光轉向海外科技股與 REITS 相關 ETF，另外包含日本商社及印度等 ETF，受益人數也小幅增加，相較過往偏重陸港股 ETF，海外 ETF 近期呈現百花齊放態勢。

今年以來，台股 ETF 受益人數成長 390.8 萬人，增幅 64%。其中高股息 ETF 受益人數合計 706.7 萬人，占整體台股 ETF 受益人數達 71%；且高股息 ETF 受益人數年增 328.1 萬人，增幅高達 85%。

製表：鉅亨網記者陳于晴

儘管高股息 ETF 先前因部分配息不如預期等因素，受益人數略有下滑，但其波動相對低、且分散布局優質成分股的特性，仍受追求穩健的投資人喜愛，因此大盤回檔之際，投資人依舊樂於逢低加碼。

中信投信基金經理人張圭慧表示，美國總統大選結果即將於 11 月初底定，目前勝負難料，市場避險情緒濃厚，法人多保守操作為主。且美國近期公布經濟數據好壞互見，上周非農就業人數遠遜預期，但有颶風因素干擾，且失業率仍持穩，因此現在機構投資人選擇「少做多看」，也使股市陷入回檔盤整格局。

回到台股，上周大盤表現偏弱，但指標股「護國神山」台積電仍站穩千元大關，且第 4 季為科技股旺季，估計美國總統選後不確定因素消除，市場將回歸基本面，因此半導體相關 ETF、「含積量」高的市值型 ETF，以及高股息 ETF 仍會吸引投資人加碼持有。

隨著美債殖利率高檔回落，近期債券 ETF 表現持穩，吸引追求穩定息收的投資人持續加碼。今年以來債券 ETF 受益人數增加 93.8 萬人，增幅高達 82%，穩居三類 ETF 之冠，其中長天期美債 ETF、投資等級債 ETF 仍是最熱門標的。