兆豐3檔ETF 11/19除息 00943、00932年化配息率達12%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-03 11:20

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美國總統大選倒數，投資人關心市場氣氛波動下的理財術，建議不妨用 ETF 產品打造滾動配息計劃。兆豐投信旗下 3 檔 ETF 將於 11/19 除息，其中，兆豐電子高息等權 (00943-TW)、兆豐永續高息等權 (00932-TW) 換算年化配息率均達 12%，兆豐藍籌 30(00690-TW) 亦有 9%，表現不俗。

根據兆豐投信官網公告，月月配的 00943 預估配發金額 0.15 元，以 1 日收盤價 15 元計算，單次配息率為 1%、年化配息率約 12%；季配型的 00932 本季估配 0.52 元，以 1 日收盤價 16.69 元計算，年化配息率約為 12.4%；00690 估配 0.8 元，以 1 日收盤價 34.8 元計算，年化配息率為 9.1%。

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兆豐投信表示，00943、00932、00690 這三檔 ETF 各有等權重題材、永續產業題材、藍籌股題材等議題，除息交易日皆為 11/19，最後買進日皆為 11/18，可望提供投資人不同需求的理財規劃。

兆豐投信指出，兆豐電子高息等權受惠於 AI 產業供應鏈的趨勢效應，擴大至電腦週邊高階應用需求、封測及光電設備等，加上美、中科技戰持續升級，全球半導體產業興起專利戰，半導體主流題材仍為產業推動力，有望推動下一波科技股漲幅浪潮。

現階段台股籌碼面仍顯支撐，長期持有電子股為理財趨勢，展望未來，電子中小型股有不錯表現的題材，也將挹注 00943 成分股及報酬空間領先的機會；後續可望搭配台股大盤指數觀察逢回布局、建立部位的時點，惟在美國總統大選前的市場整理期，建議採取均衡配置電子股 ETF 題材如 00943，作為長期理財戰術之一。

伴隨美中科技戰及中東動盪議題，有部分市場避險情緒的投資人，更注重資本利得與息收成長的穩健性，像是 00932 瞄準永續經濟學、看好 ESG 產業商機題材，透過台灣永續評鑑的 ESG 選股機制，深度發掘出 50 檔企業財務體質佳、ESG 績效與股息較亮眼的中大型成分股，搭配等權重再平衡機制，兼顧股利及報酬性，有助 ETF 表現長期穩健性。

看好企業財務成熟度高、大型公司標的之投資人，藍籌股題材是不錯的機會，像是 00690 聚焦企業表現佳、高現金股利機會的成分股，相對能在市場波動時抵禦下檔風險，在漲勢起飛時追蹤漲勢，有助建立隨漲抗跌的資產配置組合。