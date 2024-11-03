永豐3檔ETF將除息 00930年化配息率連兩次衝破13%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-03 11:10

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永豐投信旗下 3 檔 ETF 公布最新期前配息公告，永豐台灣 ESG 低碳高息 40(00930-TW) 每單位預估配息 0.43 元，以 1 日收盤價 18.75 元計算，年化配息率達 13.76%，為連續 2 次配息突破 13% 水準；永豐台灣智能車供應鏈 (00901-TW) 估配 0.9 元，以 1 日收盤價 21.24 元計算，年化配息率 4.24%；永豐 ESG 銀行債 15+(00958B-TW) 估配 0.042 元，以 1 日收盤價 9.56 元計算，年化配息率為 5.27%。

永豐投信 3 檔 ETF 均在 11 月 26 日進行除息，最後買進日為 11 月 25 日，並於 12 月 20 日發放配息。

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00930 為雙月配，今年以來已經完成五次配息，每單位分別為配發 0.208、0.246、0.36、0.36、0.43 元，本次預估配息 0.43 元，持平上一次的高水準，預估年化配息率超過 13%，也可望寫下連續四次年化殖利率突破 1 成的紀錄。

00930 永豐 ESG 低碳高息經理人王俞淳表示，環境部日前發布碳費制度的三項配套子法，正式宣告碳費制度將上路。政府訂立碳費的目的，主要是為加快國內減碳的步伐，引導企業能夠開始實施碳排轉型，一旦國內碳費徵收啟動，企業的獲利勢必會受到影響。

王俞淳指出，除了因應碳稅可能影響到企業的營收狀況，對投資人而言，未來在評估投資標的，也應考量到其碳排量。00930 追蹤指數為特選臺灣 ESG 低碳高息 40 指數，成分股除了順應國際的碳排趨勢，納入低碳競爭力強的台灣企業，更鎖定相對高息標的，適合認同低碳成長趨勢及息收需求的投資人。

00901 永豐智能車供應鏈經理人林永祥指出，台灣是全球電動車的關鍵供應鏈之一，而 00901 追蹤的「特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數」，能高度反映台灣智能車 4C 供應鏈變化與優勢，尤其在全球綠能意識抬頭，「淨零碳排」已成國際趨勢下，各國政府紛紛祭出禁售法規、補助購車等政策，展現對電動車產業的大力支持，也帶動電動車在全球滲透率快速攀升，台廠相關供應鏈如：車用電池、汽車零組件、車用晶片、充電相關設備等，營運自然備受激勵。

00958B 永豐 ESG 銀行債 15+ 經理人陳鎮平指出，今年 9 月美國進入降息循環，而債券價格與利率呈現反向關係，因此有利於債市走向多頭行情。除此之外，根據聯準會 9 月利率點陣圖，長期均衡下的聯邦政策利率約在 2.5%-2.75%，較當前仍有 8 碼以上降息空間。掌握債市投資契機，建議透過存續期間較長的債券 ETF，因為其價格對利率的敏感度相對高，在利率下行階段，有機會獲得更大的資本利得機會。