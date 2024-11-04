00878本月估配0.55元 投資人數超越台積電躍全台第一大

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-04 15:27

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截至上周五 (11/1)，台股 ETF 最新受益人數來到 999.34 萬人，其中，國泰永續高股息 (00878-TW) 甫宣布第四季配息消息，投資人數一舉超越台積電，成為全台最多人投資的標的，受益人數已高達 145 萬 3902 人，再創新高，相較台積電的 139 萬 4105 人，整整多了將近 6 萬人，國民 ETF 當之無愧。

ETF 專家表示，目前市場投資人數前五大的 ETF 分別是國泰永續高股息受益人達 145 萬 3902 人、元大高股息 (0056-TW) 受益人 120 萬 1314 人、群益台灣精選高息 (00919-TW) 受益人 101 萬 2827 人、復華台灣科技優息 (00929-TW) 受益人 93 萬 5351 人、元大台灣價值高息 (00940-TW) 受益人 89 萬 2254 人，即使全台 ETF 超過 260 多檔，但台灣人的最愛仍然是高股息 ETF。

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專家表示，全台已有 23 檔的高股息 ETF，既然高股息 ETF 投資重點在股息，在挑選上建議除了看配息力，別忘了看填息率、費用率等，都會影響總報酬。

00878 擁有 145 萬投資人掛保證，除了成立久、產業分散、注重成分股的長期 EPS 外，且經保費加總只要 0.28%，與 0056、00919 的 0.335% 相比，算是相當便宜，即使第三季歷經台股下滑，除息後都還是有填息，讓百萬投資人真正將息收放口袋。

至於投資人最在乎的配息金額，有別於其他檔高股息 ETF 的配息金額顯著縮水，00878 維持上一季的 0.55 元新高水準，持有一張就可領到 550 元，以最近一日的收盤價 22.77 元 (11/1) 計算，年化配息率有 9.7%。