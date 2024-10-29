劍指特斯拉與陸電動車廠！豐田與NTT將共砸逾千億 合作開發AI自駕軟體

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2024-10-29 17:06

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日本汽車巨頭豐田與日本電話電報公司 (NTT) 今(29)日宣佈，將共同投資 5000 億日元(約 1065 億台幣)，用於開發能有效預測事故的 AI 自駕軟體。該軟體預計於 2028 年正式發佈，並計畫向其他汽車製造商開放共用。

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雙方將聯合開發車載 AI 平台，並將豐田的車載軟體與 NTT 的通信平台相結合，收集龐大數據，讓 AI 進行學習，以預測危險情況。

今年 4 月，豐田數位軟體開發中心 e-TOYOTA 部門 DS 數據業務推進辦公室總經理田村誠曾表示，豐田已啟動並正在推進互聯戰略。該戰略有三大支柱。第一是讓所有汽車互聯。第二是讓汽車互聯。第三是跟各公司合作，利用從聯網汽車收集的大數據為客戶和社會做出貢獻。」

NTT Data 旗下自動車事業部研發部門的千葉祐當時也表示，隨著互聯數據在各領域進行廣泛應用，新的合作形式也將不斷擴展。NTT Data 的作用就是透過數據將它們連接起來。

千葉祐指出，幾乎沒有任何問題是一家公司能夠單獨解決的，若能為包括消費者在內的所有人創造雙贏關係，自然能解決問題。

根據 NTT DATA 調查，消費者對 ADAS(先進駕駛輔助系統)和自駕技術 (AD) 的接受度正逐步上升，但對全自駕信任仍不足，顯示消費者對安全性和技術成熟度有更高期望。為了應對這些需求，豐田跟 NTT 因此開發具預測性 AI 車載軟體。

此次合作並非雙方在智能汽車領域的首次聯手，雙方 2017 年就開始合作，專注於 5G 互聯汽車技術的開發，並於 2020 年達成資本合作，以支持智慧城市計畫的發展。