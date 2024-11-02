美國系統崩潰！國務卿布林肯：拜登任內參議院失職 政府失能 削弱美國全球競爭力

鉅亨網編譯許家華 2024-11-02 10:36

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即將卸任的美國國務卿安東尼 · 布林肯在美國外交學院發表演說，揭示其對當前美國外交體系的深切擔憂。他指責美國國會參議院未能在拜登政府任期內發揮應有的作用，並稱「美國系統崩潰」，因其效率低下已導致政府功能失調，從而削弱了美國的全球競爭力。

布林肯指出，參議院未能及時批准拜登提名的關鍵人選，造成多個重要職位長期空缺。他舉例說，當前美國大使的平均等待時間已達 240 天，而在 2001 年僅需 50 天。他強調，這樣的延誤不僅影響了外交任務的有效執行，也使美國在國際舞台上的影響力受到損害。

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在演講中，布林肯提到，國會的黨派鬥爭使得預算問題無法及時解決，進一步加劇了國家的不穩定。他強調，美國必須履行對聯合國的會費義務，否則將為競爭對手留出空間。他呼籲行政和立法機構之間加強合作，以更好地服務於公眾和國家的利益。

同時，布林肯也不忘強調他所認為的「中國威脅」。他指出，中國、俄羅斯和伊朗等國正在積極挑戰美國的利益和價值觀，並試圖改變國際體系的基本原則。然而，他認為，只有中國具備在全球範圍內挑戰美國的能力。

布林肯強調，在其主導下，美國國務院成立了專門處理中美關係的「中國組」，這一組織旨在加強對中美競爭的應對。他自豪地表示，國務院已經將資源投入到關鍵領域，以應對來自中國的挑戰。

然而，對於布林肯鼓吹「中美競爭」的言論，中方發言人毛寧則表示，大國競爭不符合時代潮流，並無法解決美國自身及全球面臨的挑戰。毛寧強調，將中國視為戰略競爭對手是對兩國關係的嚴重誤判，並指出中國始終是世界和平的建設者和國際秩序的維護者。