美國國務卿證實：俄羅斯已收到伊朗供應的短程彈道飛彈

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2024-09-11 09:24

‌



美國國務卿布林肯證實，莫斯科已收到伊朗運來的彈道飛彈，他暗示美方將就烏克蘭對俄羅斯使用西方國家遠程武器的問題舉行會談。

據《彭博》報導，布林肯周二（10 日）在倫敦與英國外交大臣拉米舉行聯合記者會，他表示：「我方會關注、傾聽」烏克蘭有關取消長程飛彈使用限制的要求，這番話暗示美方對改變立場持開放態度。

‌



這兩名外交官周三將前往基輔，然後英國首相施凱爾周五將在華府與美國總統拜登見面。布林肯說，屆時英美兩國將也會討論飛彈的問題。

美國目前反對烏軍在俄羅斯本土使用這些武器，擔心此舉會引發俄羅斯的反制升級。

布林肯表示，俄羅斯已收到伊朗供應的短程彈道飛彈 Fath-360，可能「數周內」就會在烏克蘭戰場動用這些飛彈。Fath-360 最大射程約 120 公里。

據《路透》報導，布林肯指出，儘管美方已公開、私下警告伊朗一段時間，切勿向俄羅斯提供飛彈，但情資顯示，俄方已有數十名人員在伊朗學習操作 Fath-360。

布林肯提到，伊朗直接支援俄羅斯，中國則是間接支援，但無論是直接或間接援俄，都是在延續衝突，而俄羅斯是「歐洲自『冷戰』結束以來面臨的最大威脅」。

這次轉移代表德黑蘭進一步介入烏克蘭戰爭。對此，美方將對伊朗祭出新制裁，法國、德國、英國等國政府也發表聯合聲明，譴責伊朗此舉「給歐洲安全帶來直接威脅」。