美國國務卿：北韓8,000名兵力已被部署在俄羅斯邊境庫斯克州

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-11-01 09:00

‌



美國政府周四（31 日）表示，北韓 8,000 名兵力已被部署在俄羅斯邊境庫斯克州，目前正在接受軍事作戰訓練，預料數日內將投入戰場，美方並警告北韓軍將淪為「合法」軍事目標。

據《韓聯社》周五報導，美國國務卿布林肯周四在華府出席第六次韓美外長防長（2+2）會議，並在聯合記者會上表示，目前美方評估大約有 1 萬名北韓士兵進入俄羅斯，且最近獲得的情報顯示，8,000 名士兵已經被調派到庫斯克。

‌



布林肯說，俄方正對北韓軍提供炮兵、無人機、基本步兵作戰等訓練，包括攻佔戰壕訓練，這代表北韓士兵將投入戰場，預料數日內北韓軍就會參戰。

他說：「如果這些部隊參與針對烏克蘭的戰鬥或戰鬥支援行動，他們將淪為合法軍事目標。」

布林肯強調，俄羅斯找上北韓軍的一個原因，是它「絕望」。

「（俄羅斯總統）普丁把越來越多俄羅斯人扔進他自己在烏克蘭製造的絞肉機，現在他找上北韓軍，這顯然是一個的無力的跡象。」他說。