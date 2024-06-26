永信上半年營收年增1.34倍 下半年還有仁武及鳳山建案完工銷售

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-01 16:26

高雄建商永信建設 (5508-TW) 今 (1) 日公布最新營收，6 月營收仍處於歷史高檔，達 9.21 億元，月減 8.45%，年增 37.8%；而永信建設 2024 年 1-6 月營收 60.09 億元，年增達 1.34 倍。永信建設下半年還有仁武及鳳山等建案完工銷售，對今年市場的剛性需求表示審慎樂觀。

永信建設 2024 年第二季營收爲 29.34 億元，季減 4.62%，年增 62.71%。

永信建設 2023 年營收 82.27 億元，創新高，年增 99.07%，稅後純益 27.29 億元，創新高，賺回超過一個股本，每股純益 12.55 元，股東會通過每股配發現金股利每股 11.2912 元。將在 7 月 10 日除息交易。永信建設在今年仁武與鳳山三案完工估總銷 65 億元，其中，在鳳山區「繪上品」已在 4 月完工開始銷售，「澄光」、「水律」案也將完工銷售。

永信建設在 2024 年預計可供銷售入帳之個案，包含已完工「謙樂」、「禾豐」、「豐華大鎮」、「博萃」、「原旭」、「晴遠」、「詠光」、「R5 新世代」、「繪上品」與將完工之「澄光」、「水律」共 11 案，除去已入帳金額預估總銷售金額約 130 億元。