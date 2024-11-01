〈台北金融科技展〉玉山創新智能金融體驗 首度展出大型語言模型

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-01 19:10

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「2024 台北金融科技展」今 (1) 日在世貿中心展覽一館開幕，玉山金 (2884-TW) 今年以「居家、智能、隨身」情境展示金融小秘書如何滿足顧客全方位金融需求，並首度公開展出大型語言模型、生成式 AI、圖資料 (Graph) 等多種 AI 技術的金融應用。

展區透過互動式體驗結合創新科技，提供簡單 (Simple)、流暢 (Smooth)、貼心 (Sweet) 的 3S 暖心金融服務。此外，玉山銀行以「全通路智能互動平台」榮獲台北金融科技獎「金融創新獎」優勝，肯定玉山銀行積極投入普惠、智慧、場景金融發展。

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「居家小秘書」展示玉山端到端的普惠金融服務，顧客可於 e 指申請平台一站式完成台外幣帳戶、信用卡、房信貸、證券帳戶等服務申請，還可以下載行動銀行 App 進行 24 小時線上換匯、設定匯率高低點通知，加入 e.Fingo 會員完成指定數位交易累積點數。

智慧金融則以「智能小秘書」結合多種 AI 技術，展出 AI 與金融結合的創新多元應用。「問我卡知影」透過大型語言模型強化顧客熟悉的「智能信用卡推薦」，剖析顧客刷卡情境、搭配顧客持卡情形，找出符合的信用卡優惠項目，精準推薦卡片。「投資小幫手」則透過大型語言模型分析顧客感興趣的投資情境，讓顧客能快速掌握投資市場動態、找出適合的金融產品。

在反詐議題，玉山也透過「警示小偵探」，帶領顧客體驗玉山如何透過 Graph 技術將帳戶間錯綜複雜的關聯視覺化、搭配防詐專家分析，找出疑似警示帳戶及車手交易，進一步守護顧客的資產。