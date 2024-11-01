〈台北金融科技展〉臺灣企銀邀您登陸Hokii星球體感互動AI 拍照生成個人專屬貼圖

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-01 12:07

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「FinTech Taipei 2024 台北金融科技展」於 11/1、11/2 盛大登場，臺灣企銀 (2834-TW) 以「智能生活 × 永續未來」為主軸，融合數位科技元素及星球設計，設置「AI 人工智慧區」、「Hokii 數位生活圈」、「ESG 永續區」、「Future 未來區」等四大展區，涵蓋生成式 AI、體感互動、多屏互動技術，並由人氣吉祥物「Hokii 福氣鵝」帶領，邀請現場民眾一同登陸 Hokii 星球，體驗未來金融的無限可能。

臺灣企銀緊貼最新趨勢，「AI 人工智慧區」展示生成式 AI 應用，民眾可在 AI LAB 拍照生成個人專屬 Hokii 圖像，並與精通十種語言的 Dr. Hokii 進行即時語音對話，透過大型語言模型分析金融需求，為客戶提供個人化金融產品。展場內還有以裸視 3D 技術呈現的 Hokii，帶民眾進入「Future 未來」展區，將民眾對未來金融世界的想像具象化。

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臺灣企銀亦致力於實現 ESG 精神，「ESG 永續區」展示如何通過微企享 e 貸平台結合法人電子印信，現場設有體感互動遊戲，讓民眾更能親身感受全球暖化對生態環境的影響，呼籲更多人一同投入保護地球的行動。

「Hokii 數位生活圈」展示最新銀髮友善亮點產品「行動銀行樂齡版」，提供「跌倒偵測與緊急求助功能」創新技術，讓不同年齡層的民眾皆能享受安全便捷的數位服務；以金融科技守護客戶財產安全，與中華電信、Gogolook 聯防合作推出「科技阻詐情境互動體驗」，民眾也可前往「結合電信與金融數據的支付詐欺聯合阻斷計畫」主題延伸展區，至「金融科技創新園區館」、「金融科技政策主題館」參觀。